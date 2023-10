Acapulco recibe más ayuda mientras la cifra de víctimas del huracán llega a 39

Un militar que no quiso dar su nombre porque no estaba autorizado a informar a los medios dijo que los equipos de búsqueda en su zona habían encontrado al menos seis cuerpos y que su propia unidad había encontrado uno. Era difícil localizar los cadáveres porque a menudo estaban cubiertos de árboles y otros escombros, dijo.

"Esa noche yo estaba preocupada porque de eso vivo yo, es como mantengo a mis niños. Pero cuando me di cuenta que era fuerte el viento, dije: yo mañana no voy a tener un barco, pero si Dios quiere amanezca Acapulco mañana".

