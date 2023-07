Actores protestan con guionistas en huelga histórica para Hollywood

La huelga de actores afectará más que al rodaje. Las estrellas ya no podrán promocionar su trabajo a través de estrenos en la alfombra roja o apariciones personales. No pueden hacer campaña para los premios Emmy ni participar en audiciones o ensayos.

No hay negociaciones previstas, y no se vislumbra un final para el paro laboral. Es la primera vez que ambos gremios abandonan los platós desde 1960, cuando el entonces actor Ronald Reagan era el líder del SAG.

En otra parte, la actriz de "Once Upon a Time", Gennifer Goodwin, estaba entre los manifestantes frente a Paramount Pictures.

Sudeikis estaba entre los manifestantes afuera de NBC en Nueva York. El astro de "Lord of the Rings" ("El señor de los anillos"), Sean Astin, se unió a los manifestantes que gritaban frente a las oficinas de Netflix en Hollywood. También estuvieron presentes en Netflix la actriz de "Titanic" y "Unforgiven" ("Sin perdón") Frances Fisher y la estrella de "The Nanny" ("La niñera") Fran Drescher, quien es presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés)

