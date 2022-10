Adidas rompe su acuerdo con Kanye West por declaraciones antisemitas

Adidas ha puesto fin a su acuerdo con el rapero antes conocido como Kanye West por sus declaraciones ofensivas y antisemitas. (Este informe está en inglés)

Adidas ha puesto fin a su acuerdo con el rapero antes conocido como Kanye West por sus declaraciones ofensivas y antisemitas. "Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio", señaló la compañía en un comunicado el martes. "Las recientes declaraciones y acciones de Ye han sido inaceptables, llenas de odio y peligrosas, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la empresa". La decisión se produjo luego de que la empresa alemana de ropa deportiva enfrentó los pedidos de celebridades y otros en las redes sociales para cortar su relación con Ye. A principios de mes, la firma indicó que estaba revisando su lucrativo acuerdo de zapatillas con el rapero. Adidas es la última empresa en desvincularse de Ye, quien también ha sido suspendido de Twitter e Instagram por publicaciones antisemitas que, según las plataformas, violaban sus políticas. Adidas indicó el martes que realizó "una revisión exhaustiva" e inmediatamente pondrá fin a sus productos Yeezy y a los pagos a Ye y sus empresas. Vaticinó que la medida le costará hasta $250 millones de euros ($246 millones de dólares) este año. Ye recientemente sugirió que las personas de raza negra en Estados Unidos fueron esclavas por decisión propia y calificó la vacuna contra el COVID-19 de "la marca de la bestia", entre otros comentarios. En un desfile de moda en París vistió una camiseta con las palabras "White Lives Matter". La agencia de talento de Ye, CAA, ha cortado lazos con él y el estudio MRC anunció el lunes que canceló planes de hacer un documental sobre el rapero. La empresa de modas Balenciaga rompió lazos con Ye la semana pasada, reportó Women's Wear Daily. JPMorganChase y Ye han cortado relaciones, aunque esa decisión estaba en curso antes de los comentarios antisemitas. En semanas recientes, Ye también ha anunciado planes de cortar lazos con Gap y con Bloomberg. Tras ser suspendido de Twitter y Facebook, Ye ofreció comprar la red social derechista Parler. En un elevado de Los Ángeles el sábado, un grupo de manifestantes desenfundó un cartel en apoyo de los comentarios antisemitas de Ye, provocando denuncias en las redes sociales de celebridades y otros que se solidarizaron con el pueblo judío. Would you like to read this story in English? Click here

