Padre de menor estadounidense asesinado en Cisjordania por israelíes critica apoyo de EEUU a Israel

Sunday, January 21, 2024







Familiares lloran a Tawfiq Ajaq, estadounidense de 17 años, durante su funeral en el pueblo palestino de su familia en Al-Mazra'a ash-Sharqiya, Cisjordania, el 20 de enero de 2024. AP - AP

AL-MAZRA'A ASH-SHARQIYA, Cisjordania (AP) -- El padre de un adolescente estadounidense asesinado a tiros por fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada arremetió contra el apoyo militar de Washington a Israel, mientras que cientos de dolientes enterraban el sábado al menor de 17 años en la aldea palestina ancestral de la familia. La muerte de Tawfiq Ajaq, acontecida el viernes, suscitó la inmediata preocupación de la Casa Blanca y la promesa de la policía israelí de investigar el caso. Fue el más reciente tiroteo mortal en Cisjordania, donde el fuego israelí ha matado a unos 370 palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, hace más de tres meses. El gobierno de Biden ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por los episodios de violencia protagonizados en los últimos meses por colonos israelíes en contra de palestinos. Durante los funerales, que se llevaron a cabo el sábado, el padre del adolescente criticó el apoyo que desde hace tiempo presta Estados Unidos a Israel. "Son máquinas de matar", dijo refiriéndose a las fuerzas israelíes. "Están usando el dinero de nuestros impuestos en Estados Unidos para sostener las armas que matan a nuestros hijos". Tawfiq Ajaq nació y creció en Gretna, Luisiana, cerca de Nueva Orleans, dijeron sus familiares. Sus padres lo llevaron a él y a sus cuatro hermanos al pueblo de Al-Mazra'a Ash-Sharqiya el año pasado para que pudieran reconectar con la cultura palestina. Multitudes de palestinos inundaron las calles del pueblo el sábado, caminando detrás de unos hombres que transportaban en lo alto una camilla con el cadáver del joven envuelto en una bandera palestina. Hafez Ajaq rogó a los estadounidenses que "vean con sus propios ojos" la violencia que está aconteciendo en Cisjordania. "La sociedad estadounidense no conoce la verdadera historia", dijo. "Vengan aquí y vean lo que está sucediendo. ...¿Cuántos padres y madres más tienen que despedirse de sus hijos? ¿Cuántos más?".

