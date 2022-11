3 agentes de Aduana de Estados Unidos heridos en balacera en Puerto Rico

Un agente usa una insignia de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. durante un recorrido por una instalación en El Paso, Texas, el 28 de junio de 2021. ABCNews

Tres agentes de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos resultaron heridos en una balacera con personas "a bordo de una nave que se sospecha era de contrabandistas" frente a la costa de Puerto Rico, informaron las autoridades el jueves. Los agentes sufrieron heridas de bala en el incidente que se inició alrededor de las 8 de la mañana del jueves. Sucedió a 230 kilómetros (144 millas) de la costa de Cabo Rojo. La agencia dijo que los agentes eran transportados por aire al Centro de Trauma y se ha iniciado la investigación. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los agentes trabajaban en la unidad de Operaciones de Aire y Mar. Dijo en una audiencia legislativa que le habían informado sobre la "pérdida trágica" de uno de nuestro personal de primera fila y "varios más gravemente heridos". La unidad Operaciones de Aire y Mar tiene unos 1,650 agentes y es una de las más pequeñas de la agencia, la fuerza de seguridad más grande de Estados Unidos. Con aviones y buques se dedica a detener el movimiento ilegal de personas, drogas y otros bienes. La unidad detectó 218 incursiones de aviones convencionales el territorio estadounidense en el año fiscal 2021, incautó 500,000 kilos (1.1 millones de libras) de narcóticos, $73.1 millones de dólares en dinero ilegal, efectuó más de 122,000 arrestos y rescató a 518 personas, según la agencia. Would you like to read this story in English? Click here

