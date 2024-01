Alabama ejecuta a un reo con nitrógeno; la primera vez que se emplea el método en EEUU

By KIM CHANDLER Friday, January 26, 2024 6:04PM







This article can be read in English

Kenneth Eugene Smith, preso en Alabama y condenado a muerte por asesinar a la esposa de un predicador en 1988. Foto cortesía del Departamento Penitenciario de Alabama. AP - AP

ATMORE, Ala. -- Alabama ejecutó el jueves a un asesino convicto con gas nitrógeno, un nuevo método que coloca una vez más a Estados Unidos en primera plana del debate sobre la pena capital. El estado dijo que la ejecución sería humana, pero los críticos la calificaron de cruel y experimental. Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue declarado muerto a las 20:25 horas en una prisión de Alabama, después de respirar gas nitrógeno puro por una mascarilla, lo que le causó hipoxia o falta de oxígeno, informaron funcionarios. Fue la primera vez que se empleó un nuevo método de ejecución en Estados Unidos desde 1982, cuando se implementó la inyección letal, que es el método más usado en la actualidad. La ejecución tomó alrededor de 22 minutos, y Smith pareció estar consciente por varios minutos. Durante al menos dos minutos pareció agitarse y retorcerse sobre la camilla, por momentos tensando sus ataduras. Luego mostró una respiración agitada durante varios minutos, hasta que ya no fue perceptible. En su declaración final, Smith dijo que "esta noche, Alabama provoca que la humanidad dé un paso hacia atrás. Me voy con amor, paz y luz". Dirigió un gesto de "te amo" con las manos hacia sus familiares que acudieron a presenciar la ejecución. "Gracias por darme su apoyo. Los amo, los amo a todos", dijo Smith. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, apuntó que la ejecución era una forma de justicia por el asesinato por encargo de Elizabeth Sennett, de 45 años, en 1988. "Tras más de 30 años y un intento tras otro de engañar al sistema, el sr. Smith ha respondido por sus horribles crímenes (...) Rezo para que la familia de Elizabeth Sennett pueda descansar tras todos estos años lidiando con esa gran pérdida", afirmó la gobernadora en un comunicado. Mike Sennett, hijo de la víctima, dijo el jueves en la noche que Smith "llevaba encarcelado casi el doble del tiempo que yo conocía a mi madre". "Nada de lo que ha pasado hoy aquí va a traer a mamá de vuelta. Es un día agridulce. No vamos a saltar, gritar y aplaudir (...) terminaré diciendo que esta noche se ha hecho justicia con Elizabeth Dorlene Sennett", apuntó. El estado había intentado ejecutar anteriormente a Smith, pero en 2022 una inyección letal fue suspendida en el último minuto debido a que las autoridades no pudieron colocar una intravenosa. La ejecución del jueves se llevó a cabo después de una batalla legal en la que los abogados de Smith argumentaron que el estado convertía a su cliente en un sujeto de pruebas para un método experimental de ejecución que podría violar la prohibición constitucional a los castigos crueles e inusuales. Los tribunales federales rechazaron los intentos de Smith de bloquear la pena capital. El último fallo provino de la Corte Suprema federal la noche del jueves. La jueza Sonia Sotomayor, quien votó en disenso junto a otros dos magistrados liberales, escribió: "Después de no poder matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha seleccionado como un 'conejillo de indias' para poner a prueba un método de ejecución que nunca antes ha sido probado. El mundo los observa". Los jueces que votaron a favor de la ejecución no emitieron una declaración.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.