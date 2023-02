Fiscales modifican denuncia contra Alec Baldwin

ARCHIVO - El actor Alec Baldwin en una conferencia de prensa en Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2015. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) AP

La fiscalía en el caso del tiroteo mortal en un set de filmación en Nuevo México hizo un cambio radical el lunes, por el que retiró la posibilidad de una sentencia obligatoria de cinco años de prisión contra Alec Baldwin, de acuerdo con nuevos documentos judiciales. Los abogados del actor y productor habían objetado previamente el agravante, argumentando que era inconstitucional, pues fue agregado después del tiroteo de octubre de 2021. Expertos legales señalaron que Baldwin tenía muchas posibilidades de que fuera retirado. "Los fiscales cometieron un error legal básico al acusar al señor Baldwin bajo una versión de estatuto de agravante por arma de fuego que no existía en la fecha del accidente", dijeron los abogados de Baldwin en un documento anterior. El abogado de Baldwin rechazó hacer comentarios el lunes después de la modificación de los fiscales, quienes previamente habían criticado sus esfuerzos por hacer que el requerimiento de sentencia fuera desestimado. El equivalente para una posible sentencia obligatoria a cinco años de prisión sería una desconsideración imprudente por la seguridad "sin la debida precaución o circunspección" e implica una falta mayor. La alternativa que resta, y las posibles sentencias en el caso, requieren ahora que haya prueba de negligencia, lo que se puede sancionar con hasta 18 meses en prisión y llevar a una multa de $5,000 dólares, de acuerdo con la ley de Nuevo México. Heather Brewer, vocera de la oficina del fiscal del primer distrito de Nuevo Mexico, dijo en un correo este mes que el enfoque de la fiscalía se mantendrá para "asegurar que se haga justicia y que todos, incluyendo celebridades con abogados lujosos, sean responsabilizados de acuerdo con la ley". Baldwin y Hannah Gutierrez-Reed, la supervisora de armas en el set de la película "Rust", fueron acusados el mes pasado por el delito de homicidio imprudencial por la muerte de la cinefotógrafa Halyna Hutchins, quien murió poco después de ser herida con una bala real durante ensayos en un rancho a las afueras de Santa Fe. Las autoridades han dicho que Baldwin apuntaba la pistola a Hutchins cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza. Los padres de Hutchins y su hermana presentaron una demanda por el tiroteo después de que una querella similar presentada por el esposo y el hijo de Hutchins desembocó en un acuerdo legal. La producción se detuvo por el tiroteo, pero se espera que sea retomada en los próximos meses. Rust Movie Productions dijo que el viudo de Hutchins, Matthew Hutchins, será el nuevo productor ejecutivo del filme y Blanca Cline será la nueva directora de fotografía. Rust Movie Productions dijo la semana pasada que planean hacer un documental que retratará la realización de la película y la vida de Halyna Hutchins. Souza volverá como director cuando la producción reinicie, aunque no está claro en qué estado se realizará la filmación. Los representantes de Rust Movie Productions dijeron que el uso de "armas de trabajo" y "cualquier forma de munición" quedarán prohibidas en el plató de la película. ___ El periodista de The Associated Press Andrew Dalton contribuyó a este despacho desde Los Ángeles

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.