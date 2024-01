Republicanos avanzan hacia juicio contra el secretario Mayorkas

ARCHIVO - El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, testifica en el Capitolio, el 8 de noviembre de 2023, en Washington. AP - AP

WASHINGTON (AP) -- Los republicanos en la Cámara de Representantes realizarán el martes una votación hacia un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de negarse "intencional y sistemáticamente" a aplicar las leyes de inmigración. El funcionario ha dicho que en lugar de ello, los legisladores deberían trabajar con el gobierno para mejorar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. La Comisión de Seguridad Nacional votará sobre dos artículos de juicio político contra Mayorkas, un exfiscal federal, en momentos en que la inmigración se perfila como uno de los principales temas en las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Los republicanos están asumiendo como suya la dura postura antiinmigración de su posible candidato presidencial, Donald Trump. El titular de la cámara baja, el republicano Mike Johnson, dijo que esa instancia avanzará en el tema "por necesidad" y que lo someterá a una votación en la cámara en pleno "lo más pronto posible". Sería el primer juicio político contra un miembro del gabinete en 150 años. Los demócratas han calificado el proceso de un "fraude" que podría sentar un precedente escalofriante para otros servidores públicos. El proceso contra Mayorkas ha causado una extraña dicotomía en el Congreso estadounidense: por un lado la cámara baja debate un juicio político contra Mayorkas, mientras que la cámara alta trabaja con él en un plan para mejorar la seguridad fronteriza. La legislación que está revisando el Senado podría ser la propuesta bipartidista sobre inmigración de mayor consecuencia en una década. O podría colapsar si los republicanos, e incluso algunos demócratas, votan en contra. Trump, en sus eventos de campaña y en conversaciones privadas, ha tratado de frustrar el acuerdo. "Preferiría no tener ninguna ley antes que tener una ley mala", dijo Trump el fin de semana en Las Vegas. El presidente Joe Biden, en su propio evento de campaña en Carolina del Sur, declaró que si el Congreso aprueba una propuesta de darle autoridad de emergencia, "cerraré la frontera ahora mismo" a fin de poner la situación bajo control.

