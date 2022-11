Amazon comienza despidos masivos a nivel corporativo

Una camioneta de Amazon Prime en Pacifica, California, el 15 de diciembre de 2020. AP

NUEVA YORK -- Amazon empezó a efectuar despidos masivos en sus niveles corporativos, lo que la convierte en la última empresa tecnológica en reducir su fuerza laboral debido a incertidumbres en el entorno económico. La empresa notificó el martes a autoridades regionales de California que despediría a unos 260 trabajadores en varias instalaciones que emplean a científicos de datos, ingenieros de software y otros trabajadores corporativos. Esos recortes entrarán en vigor a partir del 17 de enero. Amazon no especificó cuántos despidos están planeados más allá de los confirmados a través de la Ley de Notificación de California, conocida como WARN, que exige a empresas notificar con 60 días de antelación si tienen 75 trabajadores o más de tiempo completo o medio tiempo. Amazon emplea a más de 1.5 millones de trabajadores a nivel mundial. La enorme tienda online, como otras grandes empresas tecnológicas y de redes sociales, tuvo ingresos considerables durante la pandemia de COVID-19, cuando los clientes encerrados en casa compraron más artículos por internet. Pero el crecimiento de los ingresos se frenó conforme se aliviaba lo peor de la pandemia y los clientes dependían menos del comercio electrónico. La empresa con sede en Seattle reportó pérdidas en dos trimestres consecutivos este año, debidas principalmente a depreciaciones en el valor de su inversión en acciones de la empresa de vehículos eléctricos Rivian Automotive. Amazon volvió a tener ganancias durante el tercer trimestre, pero los inversionistas se mostraron pesimistas por los ingresos por debajo de lo esperado y los pronósticos mediocres para el trimestre actual, que suele ser bueno para los vendedores al por menor debido a la temporada de compras navideñas. Con el fin de reducir costos, Amazon ha estado recortando algunos de sus proyectos, entre ellos la subsidiaria fabric.com, Amazon Care y Scout, el robot de entregas a domicilio del tamaño de una hielera. También redujo su presencia física al posponer o cancelar planes para ocupar nuevas bodegas en el país. Y el director de finanzas de Amazon, Brian Olsavsky, dijo que la empresa se prepara para lo que podría ser un periodo de crecimiento más lento y que será más cauta al hacer contrataciones en el corto plazo. Los despidos masivos son raros en Amazon, pero la empresa tuvo rondas de recortes en 2018 y 2001 durante la crisis económica del puntocom. En sus bodegas, el gigante del comercio electrónico suele reducir su fuerza laboral a través del desgaste. Empleados de diferentes unidades, incluida de la asistente de voz Alexa y de la plataforma de videojuegos en nube Amazon Luna, dijeron en publicaciones en LinkedIn que los despidieron el martes. Would you like to read this story in English? Click here

