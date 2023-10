Cancelan clases tras amenazas de bomba enviadas a varias escuelas del sur de California

This article can be read in English

LA PUENTE, Calif. (KABC) -- Correos electrónicos amenazantes fueron enviados a varias escuelas en el sur de California y provocó la cancelación de clases el lunes por la tarde.

Our Lady of the Assumption en Claremont envió a los estudiantes a casa temprano después de que la escuela recibiera una amenaza de bomba por correo electrónico, según la policía. Las autoridades determinaron que no había ninguna bomba y que el mensaje era parte de una ola de correos electrónicos no deseados enviados a varias escuelas.

Según un comunicado del Departamento de Policía de La Verne, la secundaria Damien High School fue evacuada y cerrada el lunes después de una amenaza que "parece provenir del extranjero y considerada no creíble" por la policía.

La escuela Bishop Amat High School en La Puente también se vio afectada por la amenaza. La Arquidiócesis de Los Ángeles dijo que sus escuelas que recibieron el correo electrónico cancelaron las clases como medida de precaución mientras se investiga el incidente.

"Esta mañana, algunas de nuestras escuelas católicas, junto con otras escuelas no católicas, recibieron un correo electrónico no deseado que amenazaba la seguridad escolar y que es similar a un correo electrónico distribuido a escuelas e instituciones en Europa la semana pasada que se consideró no creíble y destinado a causar perturbaciones, pánico y miedo", dijo la Arquidiócesis de Los Ángeles en un comunicado.

La semana pasada, se enviaron amenazas de bomba por correo electrónico a escuelas y jardines de infancia de las tres naciones bálticas, lo que provocó la cancelación de clases en toda la región.

Aunque a cientos de niños en Lituania, Letonia y Estonia se les dijo que no fueran a la escuela debido a amenazas de bomba, un alto funcionario lituano dijo que no parecía haber ningún peligro.

The Associated Press contribuyó a este informe.