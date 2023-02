México: presidente desestima marcha contra reforma electoral

Rubén Salazar, director la firma local Etellekt Consultores, que se dedica al diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgos y políticas públicas, dijo a The Associated Press que el gobernante con su discurso está "ejerciendo presión" sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta deberá decidir próximamente sobre los recursos judiciales de activistas y opositores y otras acciones que la directiva del Instituto Nacional Electoral (INE) espera presentar en los próximos días para tratar de detener la reforma.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.