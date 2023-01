Piden a expresidentes de Estados Unidos revisar si tienen documentos confidenciales

ARCHIVO - Esta fotografía muestra la fachada norte de los Archivos de Estados Unidos en Washington, el 11 de marzo de 2019. (AP Foto/Mark Tenally, Archivo) AP

WASHINGTON -- Los Archivos Nacionales de Estados Unidos han pedido a los expresidentes y exvicepresidentes del país revisar sus pertenencias personales para ver si tienen documentos secretos, luego de que se diera a conocer que el mandatario Joe Biden y el exvicepresidente Mike Pence poseían ese tipo de materiales. Los Archivos enviaron el jueves una carta a representantes de expresidentes y exvicepresidentes hasta la era de Ronald Reagan para garantizar el cumplimiento de la Ley de Documentos Presidenciales, de acuerdo con una copia obtenida por The Associated Press. La ley establece que todos los documentos creados o recibidos por el presidente son propiedad del gobierno y estarán a recaudo de los Archivos al final de cada administración. Los Archivos enviaron la carta a los representantes de los expresidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Ronald Reagan, y de los exvicepresidentes Pence, Biden, Dick Cheney, Al Gore y Dan Quayle. La responsabilidad de cumplir la Ley de Documentos Presidenciales "no disminuye al término de un gobierno", escribieron los Archivos en la carta. "Por lo tanto, le solicitamos que efectúe una evaluación de todos los materiales que se encuentren fuera (de los Archivos) relacionados al gobierno y de los que es representante designado conforme a la LDP, para determinar si los contenidos de los materiales que se asumían previamente de naturaleza personal pudieran contener inadvertidamente documentos presidenciales o vicepresidenciales sujetos a la LDP, estén clasificados o desclasificados". Voceros de los expresidentes Trump, Obama y Clinton, y de los exvicepresidentes Pence, Cheney, Gore y Quayle no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Freddy Ford, jefe de despacho de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, respondió a los Archivos: "Gracias por su aviso. Comprendemos el propósito y continuamos convencidos de que no hay materiales de ese tipo en nuestro poder". Los abogados de Biden encontraron en noviembre documentos clasificados de su tiempo como vicepresidente en un gabinete con llave cuando guardaban cosas de una oficina que el presidente ya no utiliza. Desde entonces, búsquedas realizadas por el FBI y por los abogados de Biden han encontrado más documentos. El exvicepresidente Pence también descubrió documentos esta semana y los entregó después de que dijera creer que no tenía alguno. La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones, pero las búsquedas de los abogados de Biden y el FBI al parecer se ajustaron a la solicitud de los Archivos. Los Archivos Nacionales no hicieron declaraciones. ___ Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Farnoush Amiri contribuyeron a este despacho.

