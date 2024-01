Colombia incautó el primer semisumergible del año cargado con casi 800 kilogramos de cocaína

By ASTRID SUÁREZ Wednesday, January 24, 2024 1:10AM







This article can be read in English

Durante el fin de semana la Armada colombiana incautó el primer semisumergible del año cargado con casi 800 kilogramos de cocaína, una carga valorada en $27 millones de dólares, AP

BOGOTÁ (AP) -- Durante el fin de semana la Armada colombiana incautó el primer semisumergible del año cargado con casi 800 kilogramos de cocaína. Pese a tener una carga valorada en $27 millones de dólares, es solo una más de las incautaciones en esta modalidad de distribución de droga con la que los narcotraficantes intentar pasar desapercibidos en Colombia. En 2023 fueron detectados y aprehendidos 10 semisumergibles, dijo el lunes a The Associated Press el comandante del Grupo de Guardacostas del Pacífico, el capitán de navío Wilmer Roa, quien explica que, en definitiva, son lanchas rápidas con una cubierta para poder navegar bajo las olas. "En realidad, éste es pequeño. Hemos cogido semisumergibles hasta con tres toneladas y media (3,500 kilos de cocaína)", apuntó Roa. Los narcotraficantes suelen usar estas embarcaciones para intentar pasar desapercibidos por las autoridades, en artefactos menos visibles que las lanchas rápidas, otra modalidad muy usada. Los semisumergibles, describe el capitán de navío, son en realidad lanchas adaptadas que tienen una cubierta que les permite luego navegar sumergidos para evitar el impacto de las olas. En su interior, llevan la cocaína y sus tripulantes. "A este tipo se le conoce como una lancha de perfil bajo... Normalmente tiene motores fuera de borda, entonces son un poco más pequeños y la capacidad de almacenaje es menor que otros que tienen los motores de centro", explicó Roa. El semisumergible incautado el sábado, de 15 metros de largo, fue localizado cuando navegaba en aguas colombianas. La Armada evitó revelar la ubicación exacta para no dar pistas de sus operativos a los narcotraficantes. La autoridad indicó en un comunicado que la cocaína tendría como destino a Centroamérica, en un camino que suele dirigirse a Estados Unidos. Algunos paquetes de cocaína estaban marcados con la figura de un escorpión y otros con los colores de la bandera de México. Las marcas suelen corresponder a los vendedores y a las autoridades les sirven para que la inteligencia policial los persiga. Era tripulado por tres sujetos que fueron capturados y luego trasladados hasta el Distrito de Buenaventura, el puerto más importante en el Pacífico colombiano. Los narcotraficantes suelen pagar unos $1,500 dólares a quienes lleven la cocaína en los semisumergibles. Según el capitán de la Armada, el costo de la construcción artesanal de ese tipo de embarcación y el pago a los tripulantes puede subsanarse con "unos pocos kilos que puedan vender", lo que lo hace un negocio ilícito rentable. Sin embargo, los tripulantes corren peligro. El año pasado la Armada halló en un semisumergible tres personas muertas y otra en muy mal estado de salud. "Hay gente que se ha muerto literalmente asfixiada dentro de estos aparatos; como son artesanales, algo puede fallar o el ducto de respiración es muy poco", indicó Roa. Aun así, es una modalidad que suele ser usada en la región. El sábado las autoridades colombianas con sus pares ecuatorianos incautaron otro semisumergible a 32 millas náuticas de las costas de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Estaba cargado con 161 bultos grandes envueltos en sacos de yute, con un peso de 3.2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, señalaron las Fuerzas Armadas ecuatorianas en un comunicado.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.