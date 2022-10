Muere Art Laboe, personalidad de radio de Los Ángeles, a los 97 años

LOS ANGELES (KABC) -- El pionero DJ de Los Ángeles, Art Laboe, ha muerto a la edad de 97 años.

El querido personalidad de radio murió el viernes en su casa en Palm Springs, después de luchar contra la neumonía.

Se colocaron flores y una corona floral en la estrella de Art Laboe en el Paseo de la Fama de Hollywood (Hollywood Walk of Fame).

Laboe comenzó a trabajar en Los Ángeles como DJ después de servir en la Segunda Guerra Mundial y acuñó la frase "oldies but goodies".

A mediados de los años 50, Laboe era una voz familiar en la radio de Los Ángeles, y su programa sindicado todavía se escucha en estaciones desde Oxnard hasta Palm Springs.

También se le atribuye haber ayudado a terminar con la segregación en el sur de California al organizar shows de baile con DJ en vivo que atrajeron a personas de todos los colores.

"Él habló a nuestras comunidades, el Este de Los Ángeles y el Sur de Los Ángeles. De hecho, yo vivía justo en la frontera entre las dos regiones cuando los latinos recién se mudaban al Sur de Los Ángeles", dijo John Thomas, jefe jubilado del Departamento de Seguridad Pública de la USC. "También tenía amigos en el Este de Los Ángeles. Había otros DJ, pero Art Laboe parecía ser el nuestro".

Los planes funerarios aún no han sido anunciados.

