Policía busca a presunto asesino en serie vinculado a 6 homicidios en California

STOCKTON, Calif. -- Seis asesinatos involucrando a hombres de 21 a 54 años desde abril de 2021 parecen ser la obra de una sola persona, según la policía de Stockton.

Las autoridades están buscando a una persona de interés vinculada a los asesinatos. La policía dice que todas las víctimas fueron hombres que estaban solos cuando fueron baleados mortalmente. Todos los asesinatos ocurrieron durante la noche o en las primeras horas de la mañana.

Los investigadores dieron a conocer solo algunos detalles sobre la serie de asesinatos y cuándo ocurrieron. Estos incluyen: un hombre de 35 años asesinado a tiros a las 12:31 a.m. el 8 de julio; un hombre de 43 años recibió un disparo mortal a las 9:49 p.m. el 11 de agosto; un hombre de 21 años asesinado a las 6:41 a.m. el 30 de agosto; un hombre de 52 años asesinado a las 4:27 a.m. el 21 de septiembre; y un hombre de 54 años baleado mortalmente a la 1:53 a.m. el 27 de septiembre.

Mientras que los detectives continúan su investigación, confirmaron que hay dos casos adicionales de abril de 2021 que se creía que estaban vinculados. Uno de ellos está relacionado con el Área de la Bahía.

La policía de Stockton, California, publicó una foto de una persona de interés en los asesinatos de varios hombres en la ciudad desde julio. Stockton Police Department

Una mujer de 46 años fue baleada en el área de Park Street and Union Street en la ciudad de Stockton alrededor de las 3:20 a.m. el 16 de abril de 2021, dijo la policía. La victima sobrevivió sus heridas de bala. Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros en Oakland alrededor de las 4:18 a.m. el 10 de abril de 2021.

La policía de Stockton le dijo a ABC News que todas las víctimas fueron emboscadas, ninguna fue robada y ninguno de los incidentes estuvo relacionado con drogas o pandillas.

El lunes, la Oficina del Médico Forense del Condado de San Joaquín identificó a las víctimas: Paul Yaw, de 35 años; Salvador Debudey Jr., de 43 años; Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años; Juan Cruz, de 52 años; y Lawrence "Lorenzo" López Sr., de 54 años.

Lorenzo López "era simplemente una persona que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas", dijo su hermano Jerry López a KXTV, afiliada de ABC en Sacramento. "Es difícil procesar que esto haya sucedido. Quiero decir, mi hermano y yo éramos como gemelos. Teníamos un año de diferencia, así que éramos bastante cercanos".

Paul Yaw "era un buen chico que se convirtió en un buen hombre con un gran corazón. Siempre vivirá en nuestros corazones", dijo la familia en un comunicado a ABC News. "Él era un hijo, hermano, padre, nieto, sobrino y primo. Todavía no puedo creer que nunca regresará".

La ciudad de Stockton está ofreciendo una recompensa de $95,000 dólares por cualquier información que resulte en el arresto del sospechoso. Crime Stoppers de Stockton está ofreciendo una recompensa adicional de $10,000 dólares.

Caroline Guthrie y Lisa Sivertsen de ABC News contribuyeron a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here