Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará a 2.74 millones de kilómetros de la Tierra

By MARCIA DUNN Friday, February 2, 2024 12:00AM







Esta imagen provista por el Proyecto Telescopio Virtual desde Italia muestra un asteroide con exposición de 180 segundos. (Proyecto Telescopio Virtual via AP) AP - AP

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. -- Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará a 2.74 millones de kilómetros (1.7 millones de millas) de la Tierra el viernes. No se preocupe: no tiene posibilidades de estrellarse contra nosotros porque pasará a una distancia siete veces la de la Tierra con la luna. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA calcula que la roca espacial tiene entre 210 y 480 metros (690 pies y 1.575 pies) de ancho. O sea que su tamaño sería similar al de un rascacielos como el edificio Empire State de Nueva York. El asteroide fue descubierto en 2008 y tiene la designación 2008 OS7. Regresará dentro de 32 años, pero a 72 millones de kilómetros (45 millones de millas). Esta semana otros cuerpos celestes pasarán cerca de la Tierra. Tres asteroides más pequeños, de algunas decenas de metros (yardas) de ancho, pasarán el viernes y otros dos el sábado. El domingo pasará una roca de aproximadamente la mitad del tamaño del 2008 0S7, a 7.3 millones de kilómetros (4.5 millones de millas).

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.