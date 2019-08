Ataque a un bar en el sur de México deja 25

CIUDAD DE MÉXICO -- Veinticinco personas murieron y otra docena resultaron heridas en un ataque a un bar en la ciudad costera de Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz el martes por la noche."Llegaron los delincuentes, cerraron las puertas de salida, de emergencia, e incendiaron el lugar", explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles en su conferencia de prensa matutina.La policía veracruzana había indicado el martes que el ataque tuvo lugar en el Bar Caballo Blanco, aunque un letrero del local tenía el nombre en inglés "The White Horse Nightclub" y ofrecía "calidad, seguridad y servicio", habitaciones privadas a 7,5 dólares "toda la noche", "chicas sexy" y concurso de baile erótico.El local está ubicado en una transitada calle comercial en Coatzacoalcos, una ciudad cuya principal actividad es desde hace años el petróleo y las refinerías."Es lo más lamentable que puede haber", señaló el mandatario. Pero sus palabras fueron más allá al sugerir la complicidad oficial."Es lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera... pero lo otro que también es lamentable es que exista contubernio con las autoridades", agregó. "Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia".López Obrador indicó que la fiscalía estatal debería ser investigada por el suceso porque "los posibles responsables ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad". Además pidió a la fiscalía federal que se encargue de las pesquisas.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, identificó al jefe de los atacantes como alias "La Loca" o Ricardo "N" porque las autoridades no pueden dar nombres completos de presuntos criminales para no afectar el proceso.García sí señaló que el hombre había sido detenido por la marina en julio y que fue liberado después de que fue presentado ante la fiscalía."En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos", escribió en Twitter, añadiendo que la policía, las fuerzas armadas y la recién formada Guardia Nacional buscaban a los agresores.Las fotografías del lugar mostraban mesas y sillas tiradas, aparentemente cuando la gente intentaba huir, junto a cuerpos de mujeres medio desnudas en medio del caos.La fiscalía habló en un principio de 23 muertos, ocho mujeres y 13 hombres, y de 13 heridos; pero el presidente elevó la cifra a 25 fallecidos sin especificar el género de quienes perdieron la vida ni el estado de los heridos.El incidente se produjo casi ocho años después de un incendio en un casino de la ciudad de Monterrey, en el norte del país, en el que murieron 52 personas. El cártel de los Zetas perpetró ese ataque en 2011 para hacer cumplir las demandas por pagos de protección.Los Zetas, ahora divididos, también han tenido una presencia activa en Coatzacoalcos.El ataque, junto al asesinato de 19 personas en la ciudad occidental de Uruapan a principios de mes, está reviviendo los peores momentos de la violencia registrada durante la guerra contra el narcotráfico entre 2006 y 2012.