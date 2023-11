Ataque israelí alcanza casa de líder de Hamás mientras EEUU busca vía para llevar ayuda a Gaza

Magdy informó desde El Cairo, Egipto, y Rising desde Bangkok, Tailandia. El periodista de The Associated Press Matthew Lee contribuyó a este despacho desde Amán, Jordania.

Entre los fallecidos había una niña, dijo un cámara de The Associated Press presente en el lugar.

Ghazi Hamad, alto cargo de Hamás, dijo a The Associated Press que los dos hijos de Haniyeh utilizaban la vivienda.

Guterres dijo que no ha olvidado la matanza de civiles a manos de los insurgentes durante su incursión, pero apuntó que hay que proteger a los civiles y la infraestructura civil. Además, los civiles no deben ser utilizados como escudos humanos, agregó al tiempo que pidió al grupo insurgente que deje libres a los alrededor de 240 rehenes que tiene.

