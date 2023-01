Fallece Constantino II, último rey de Grecia; será sepultado como ciudadano

El antiguo monarca Constantino II de Grecia llega al Club de Yates de Grecia, el 18 de septiembre de 2014, en El Pireo, Cerca de Atenas. (AP Foto/Petros Giannakouris, Archivo) AP

ATENAS -- Constantino II, el último rey de Grecia, ha muerto a los 82 años en un hospital privado de Atenas, anunciaron sus doctores la noche del martes. Personal del Hospital Hygeia de Atenas confirmó a The Associated Press que Constantino II falleció después de recibir tratamiento en una unidad de terapia intensiva, pero no dio a conocer más detalles hasta que se realice un anuncio oficial. Cuando ascendió al trono a los 23 años en 1964, el joven monarca, quien ya había alcanzado la gloria como campeón olímpico de vela, era inmensamente popular. Pero en cuestión de un año había perdido buena parte de ese apoyo debido a su participación activa en la maquinación que puso fin al gobierno de elección popular de la Unión de Centro del primer ministro Yorgos Papandréu. El episodio, que sigue siendo ampliamente conocido como la "Apostasía" por la deserción de varios legisladores del partido gobernante, desestabilizó el orden constitucional y dio pie a un golpe militar en 1967. Constantino eventualmente tuvo diferencias con el gobierno militar y tuvo que exiliarse. La dictadura abolió la monarquía en 1973 y un referendo realizado una vez que se restauró la democracia en 1974 puso fin a cualquier esperanza de Constantino de volver al trono. Limitado en las décadas siguientes a realizar apenas unas cuantas visitas a Grecia que desataron una tormenta política y mediática en cada ocasión, finalmente pudo establecerse en sus últimos años en el país, cuando oponerse a su presencia dejó de tener vigencia como distintivo del republicanismo. Con poco añoro por la monarquía en Grecia, Constantino pasó a ser una figura relativamente poco controversial del pasado. Constantino nació el 2 de junio de 1940 en Atenas, hijo del príncipe Pablo -hermano menor del rey Jorge II y presumible heredero al trono- y de la princesa Federica de Hannover. Su hermana mayor Sofía es esposa del rey emérito Juan Carlos I de España. El príncipe Felipe, difunto duque de Edimburgo y esposo de la difunta reina Isabel II de Inglaterra, era su tío. La familia, que había gobernado Grecia desde 1863, salvo por un periodo republicano de 12 años entre 1922 y 1935, descendía del príncipe Christian, posteriormente Christian IX de Dinamarca, de la casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg de la familia gobernante de Dinamarca. Antes del primer cumpleaños de Constantino, la familia real se vio obligada a huir de Grecia durante la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, mudándose a Alejandría, en Egipto, Sudáfrica y nuevamente a Alejandría. El rey Jorge II volvió a Grecia en 1946, luego de un controversial referendo, pero murió pocos meses después, convirtiendo a Constantino en heredero del rey Pablo I. Constantino será sepultado como ciudadano común en Tatoi, la antigua residencia veraniega de la realeza griega donde están también sepultados sus padres y abuelos, informó el gobierno el miércoles. La familia de Constantino anunció que el funeral tendrá lugar en la catedral de Atenas. Añadió que la hora exacta del funeral y del sepelio, y el tiempo durante el cual los restos permanecerán en la iglesia, "serán determinados en una fecha futura". El despacho del primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo que el gobierno será representado en la ceremonia por el ministro de cultura y "todos los procedimientos de protocolo serán acatados para los dignatarios extranjeros que asistan al funeral". Pocas personas en Grecia sienten nostalgia por la monarquía, pero otros reales europeos, algunos de los cuales tienen parentesco con Constantino, probablemente asistirán al funeral.

