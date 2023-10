Israel bombardea Gaza, Siria y Cisjordania mientras la guerra contra Hamas amenaza con extenderse

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en el programa "Face the Nation" de la CBS que Hamas era responsable, no sólo de su brutal matanza en el sur de Israel, sino de la muerte de civiles en los ataques de Israel contra Gaza. "Ellos sabían que en la respuesta necesaria de Israel, los civiles quedarían atrapados en ese fuego cruzado", dijo.

"Es descorazonador", dijo a The Associated Press. "Cada día recibimos 10 pacientes heridos de gravedad a los que tenemos que atender con quizá tres o cinco camas disponibles de unidades de cuidados intensivos".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.