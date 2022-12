Estalla un enorme acuario con más de 1,500 peces en Berlín

BERLÍN -- Un enorme acuario en Berlín se reventó, soltando agua, escombros y cientos de peces tropicales de la atracción turística AquaDom en el corazón de la capital alemana el viernes por la madrugada. La policía dijo que partes del edificio, donde hay también un hotel, cafés y una chocolatería, sufrieron daños con el derrame de 1 millón de litros (264,000 galones) de agua poco antes de las 6 de la mañana. Dos personas sufrieron lesiones leves, según los bomberos. La empresa propietaria de AquaDom, Union Investment Real Estate, dijo en un comunicado el viernes por la tarde que las razones del incidente "todavía no estaban claras". La alcaldesa Franziska Giffey dijo que el incidente provocó un "auténtico tsunami", pero debido a la hora temprana hubo pocos heridos. "A pesar de la destrucción, fuimos muy afortunados", dijo. "El costo humano habría sido terrible" si el acuario se hubiera reventado, aunque fuese una hora más tarde, cuando hubiera más gente despierta en el hotel y en la zona aledaña. El AquaDom, de 25 metros (82 pies) de altura, era descrito como el tanque cilíndrico más alto del mundo, y contenía 1,500 peces tropicales. Entre sus 80 especies había peces cirujano azul y peces payaso, ejemplares coloridos popularizados por el filme animado "Buscando a Nemo". Se especuló que las temperaturas que bajaron a menos 10 grados Celsius (14 Fahrenheit) durante la noche causaron una grieta en el tanque de vidrio acrílico, que luego explotó debido al peso del agua. La policía dijo que no encontró evidencia de un acto malicioso. Casi todos los 1,500 peces que estaban dentro en el momento de la ruptura murieron, confirmó el gobierno del distrito de Berlín Mitte a través de Twitter, y agregó que "algunos peces en el fondo del tanque" aún podrían salvarse. Veterinarios, bomberos y otros socorristas pasaron el día tratando de salvar a entre 400 y 500 peces alojados en acuarios debajo de la recepción del hotel. Pero sin electricidad, los tanques no recibían el oxígeno necesario para sobrevivir, dijeron las autoridades. El zoológico de Berlín y otras instituciones ofrecieron hacerse cargo de los peces sobrevivientes. Modernizado en 2020, el acuario Sea Life atrae a una gran cantidad de turistas. El ascenso de 10 minutos en elevador a través del tanque tropical era una de las mayores atracciones. ----- Would you like to read this story in English? Click here

