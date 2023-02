Beyoncé anuncia gira de 'Renaissance'

ARCHIVO - En esta fotografía del 26 de junio de 2016, Beyoncé interpreta "Freedom" en los Premios BET en Los Angeles. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo) AP

Beyoncé emprenderá una gira internacional por su álbum "Renaissance" que comenzará en Suecia en mayo y pasará por Europa y Estados Unidos. La cantante reveló la muy anticipada gira en Instagram y en su sitio de internet el miércoles, a días de los Premios Grammy del domingo, en los que la estrella global es la artista más nominada y podría hacer historia con la Academia de la Grabación. Beyoncé, quien es la mujer más condecorada de la historia de los Grammy con 28 gramófonos ganados, podría romper el récord del director húngaro-británico Georg Solti como la artista más galardonada si gana cuatro premios. Su álbum de 2022 "Renaissance" es una celebración a la música dance y está nominado a álbum del año. La gira del álbum pasará por Londres, París, Barcelona y Toronto antes de terminar el 27 de septiembre en Nueva Orleans. Había indicios de que Beyoncé podría estar de vuelta después de que se presentó en un concierto por invitación en enero en Atlantis The Royal Resort de Dubai, era su primer concierto en cuatro años. Su última gira solista fue en 2016, aunque salió de gira con su esposo Jay Z en 2018. La venta de boletos comienza el 6 de febrero.

