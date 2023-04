Hombre mata a 4 niños en una guardería de Brasil

El Ministerio de Educación planea crear un grupo para elaborar una norma nacional para combatir la violencia en las escuelas, dijo la oficina de prensa del ministerio a The Associated Press, confirmando un informe de la televisión estatal.

La policía militar y la secretaría de seguridad del estado no respondieron de momento a los pedidos de mayor información de The Associated Press.

Escenas emitidas por televisión mostraron a padres que lloraban frente a la guardería privada, llamada Cantinho do Bom Pastor. El ataque tuvo lugar en el patio de juegos de la guardería, según NSC, la filial local de la red de TV Globo. La emisora mostró una foto del sospechoso, que tenía la cabeza rapada. La policía no ha confirmado su identidad.

