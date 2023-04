Indígenas celebran su cultura y el deporte en Brasil

"No esperábamos que asistieran tanta gente, entre competidores y visitantes", dijo el jefe tribal Awa Tenondegua dos Santos, a The Associated Press.

Los dos días de competencias en el sur del estado de Sao Paulo el pasado fin de semana no fueron exactamente unos Juegos Olímpicos, sino parte de ese espíritu fraternal del pasado que se hizo eco entre los 120 atletas de las etnias guaraní, tupi-guaraní, y fulnió, además de 21 amigos no indígenas a quienes se les permitió competir en la tierra indígena de Piacaguera.

