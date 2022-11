La basquetbolista Brittney Griner es enviada a colonia penal en Rusia

ARCHIVO - La jugadora de la WNBA Brittney Griner en una sala judicial a las afueras de Moscú, Rusia, el martes 26 de julio de 2022. AP

MOSCÚ -- La basquetbolista estadounidense Brittney Griner fue enviada a una colonia penal en Rusia para cumplir su sentencia por posesión de drogas, informaron sus abogados el miércoles. Un tribunal ruso rechazó el mes pasado la apelación a su condena de nueve años de prisión. La deportista de los Mercury de Phoenix y dos veces ganadora de medalla de oro en las olimpiadas, fue hallada culpable el 4 de agosto luego de que la policía dijo haber hallado contenedores para vapeo con aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Su arresto ocurrió en momentos de gran tensión entre Moscú y Washington, días antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania. El caso políticamente delicado podría concluir con un canje de prisioneros de alto nivel entre las dos potencias. El equipo legal de Griner indicó que ella salió de un centro de detención el 4 de noviembre con rumbo a una colonia penal, un tipo común de prisión en Rusia donde los detenidos trabajan por un pago mínimo. Los abogados dijeron el miércoles que no sabían exactamente dónde estaba ella ni dónde acabaría, pero que probablemente serán informados cuando ella llegue a la localidad. Tales traslados pueden durar días. La deportista, de 32 años de edad, fue detenida cuando iba a Rusia para jugar con un equipo ruso. Ha admitido que tenía los contenedores en su equipaje, pero testificó que los puso allí inadvertidamente cuando estaba apurada y que no tenía intención delictiva alguna. Su defensa presentó declaraciones escritas según las cuales se le había prescrito el cannabis para tratar dolor. "Cada minuto que Brittney Griner debe soportar detención inapropiada en Rusia es un minuto más de lo debido", expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre. "Como hemos dicho previamente, el gobierno de Estados Unidos hizo una oferta significativa para resolver las actuales detenciones inaceptables e inapropiadas de ciudadanos estadounidenses". The Associated Press y otras organizaciones noticiosas han reportado que Washington ha ofrecido intercambiar a Griner y Paul Whelan -un estadounidense que cumple una sentencia de 16 años en Rusia por espionaje- por Viktor Bout. Bout es un traficante de armas ruso que cumple una sentencia de 25 años en Estados Unidos y que ha sigo apodado como el "Mercader de la Muerte".

