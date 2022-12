Rusia libera a Brittney Griner en intercambio de prisioneros con Estados Unidos

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12545101" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner el jueves en un dramático canje de prisioneros. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner el jueves en un dramático canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bout, informaron funcionarios estadounidenses. El presidente Joe Biden dijo en declaraciones desde la Casa Blanca que Griner estaba a salvo, en manos estadounidenses y volando de regreso. "Los últimos meses han sido infernales para Brittney", quien a pesar de ello se encontraba de buen ánimo, dijo Biden. Cherelle Griner, la esposa de la basquetbolista, estuvo presente durante el anuncio presidencial. "Hoy mi familia está entera", dijo. El intercambio, en momentos de altas tensiones por Ucrania, logra un importante objetivo para el presidente Joe Biden, pero conllevó un alto precio - y dejó atrás un estadounidense encarcelado casi cuatro años en Rusia. Griner pidió la liberación del empresario Paul Whelan, y Biden dijo que "no nos olvidamos" de él y "nunca cejaremos" en los esfuerzos para obtener su liberación. "No nos olvidamos de Paul Whelan", declaró Biden. "Seguiremos negociando de buena fe para obtener su libertad". El hermano de Whelan, David, expresó en un comunicado que está "sumamente contento" por la libertad de Griner aunque un poco decepcionado en nombre de su familia. Agradeció a la Casa Blanca por avisarle a familia Whelan con antelación, y dijo que no culpan al gobierno por el acuerdo. "La Administración Biden tomó la decisión correcta al traer a casa a la señorita Griner, y al hacer el acuerdo que era posible en vez de esperar por uno que no iba a ocurrir", añadió. El acuerdo, el segundo intercambio con Rusia en ocho meses, produjo la libertad del estadounidense más prominente detenido en el extranjero. Griner es dos veces medallista olímpica y su encarcelamiento por acusaciones de drogas atrajo una atención sin precedentes sobre la población de personas detenidas injustamente. La autorización para dejar libre al traficante de armas apodado "el Mercader de la Muerte" revela la intensa presión que había sobre el gobierno estadounidense para lograr la libertad de Griner, particularmente después de la reciente resolución de su caso penal y traslado a una colonia penal. Funcionarios rusos y estadounidenses habían expresado un cauto optimismo luego de meses de negociaciones tensas. Biden expresó en noviembre la esperanza de que Rusia aceptaría un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato. Un alto funcionario ruso dijo la semana pasada que podía concretarse un acuerdo antes de fin de año. El hecho de que el acuerdo fuera un intercambio de uno por uno causó sorpresa porque durante meses las autoridades estadounidenses dijeron estar resueltas a liberar tanto a Griner como a Whelan, un directivo empresario de Michigan encarcelado en Rusia desde diciembre de 2018 bajo cargos de espionaje que según su familia y el gobierno son infundados. Bout es un ex teniente coronel del ejército soviético al que el Departamento de Justicia considera uno de los traficantes más prolíficos del mundo. Sus hazañas fueron retratadas en una película de Hollywood y purgaba una pena de 25 años por conspirar para vender armas por valor de decenas de millones de dólares que serían utilizadas contra estadounidenses. ------ Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.