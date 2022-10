Corte en Rusia rechaza apelación de Brittney Griner

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12377016" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Un tribunal en Rusia ratificó el martes la sentencia de nueve años en prisión contra la baloncestista estadounidense Brittney Griner. (Este informe está en inglés)

MOSCÚ -- Un tribunal en Rusia ratificó el martes la sentencia de nueve años en prisión contra la baloncestista estadounidense Brittney Griner por posesión de drogas, rechazando una apelación. Griner, una pívot bicampeona olímpica con Estados Unidos y estrella del Mercury de Phoenix en la WNBA, fue condenada el 4 de agosto luego de que la policía dijo que halló cartuchos para vapeo con aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. El tribunal regional de Moscú falló el martes en favor de ratificar la sentencia. En su decisión, la corte dijo, sin embargo, que el tiempo que Griner tendrá que purgar en prisión será recalculado para tener en cuenta su detención previa al juicio. Un día de ese período contará como día y medio en prisión, lo que significa que la baloncestista cumpliría alrededor de ocho años. Griner, de 32 años, participó en la audiencia vía video desde la colonia penal en las afueras de Moscú donde cumple la sentencia. Su arresto en febrero se produjo en un momento de altas tensiones entre Moscú y Washington, días antes de que Rusia invadiese Ucrania. En aquel momento, Griner estaba regresando a Rusia, donde jugó durante el receso de la liga estadounidense. El presidente Joe Biden le dijo a los reporteros que su administración está en "constante contacto" con las autoridades rusas sobre Griner y otros estadounidenses detenidos en el país. Aunque no hay avances en traerla de vuelta a Estados Unidos, indicó Biden, "no nos detendremos". El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que la decisión del martes es "otra falla de la justicia, que empeora la injusticia de su detención", y añadió que "asegurar su libertad es nuestra prioridad". Antes de la sentencia, el Departamento de Estado declaró a Griner como "injustamente detenida" -una acusación que Rusia ha negado fuertemente. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan dijo en una declaración que el presidente Joe Biden está "dispuesto a llegar a extremos extraordinarios y tomar decisiones difíciles para traer a estadounidenses de regreso al país". La comisionada de la WNBA Cathy Engelbert indicó que la decisión "aunque desafortunada, no fue inesperada...Es momento de poner fin al caso y traer a BG de vuelta a casa". A su vez, el gremio de jugadoras de la WNBA dijo que el fallo es "más prueba de que BG no solamente está detenida arbitrariamente, es claramente una rehén". Griner admitió que tenía el aceite de cannabis en su equipaje, pero declaró que lo empacó inadvertidamente en apuro y no tenia intenciones delictivas. Su equipo de abogados presentó declaraciones escritas que decían que a la jugadora se le había prescrito cannabis para el dolor. La sentencia a nueve años es cercana al máximo de 10 y sus abogados argumentaron que el castigo es excesivo. Dijeron que en casos similares los acusados han recibido una sentencia promedio a cinco años en prisión, y un tercio de ellos reciben libertad condicional. Los abogados de Griner, Maria Blagovolina y Alexander Boykov indicaron en un correo electrónico que estaban "muy decepcionados" con la discusión pues aún creen que "el castigo fue excesivo y contradice con la actual práctica de la corte". "El mayor miedo que tiene Griner es que si no hay un intercambio que tendrá que cumplir su sentencia completa en Rusia", indicó. Indicaron que hay discutido con Griner los pasos legales que tendrán que tomar. En julio, Blinken dio el paso inusual de revelar que el gobierno de Biden había hecho una "propuesta substancial" a Rusia para el regreso de Griner, junto con el de Paul Wheelan, un estadounidense que cumple una sentencia de 16 años de prisión por espionaje. Blinken no dio detalles entonces, pero la Associated Press y otras organizaciones de prensa han reportado que Washington ofreció intercambiar a Griner y Wheelan por Viktor Bout, un traficante de armas ruso que cumple una sentencia de 25 años en prisión en Estados Unidos y que fue apodado "El Mercader de la Muerte". La Casa Blanca no ha recibido una respuesta a su oferta. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.