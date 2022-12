Mujer que se mudó a Nueva York para cuidar a su padre muere en tormenta invernal de Buffalo

BUFFALO, N.Y. -- La tormenta invernal que azotó Buffalo, Nueva York durante el fin de semana navideño está siendo culpada por la muerte de una mujer joven de Carolina del Norte.

Anndel Taylor, de 22 años, de Charlotte, viajaba a casa desde su trabajo en Buffalo cuando su automóvil se atascó en la nieve, dijo su familia a WSOC-TV, afiliada de ABC.

Taylor se mudó a Nueva York para cuidar a su padre enfermo, dijo la familia.

La familia cree que Taylor estuvo atrapada dentro de su automóvil durante al menos 18 horas antes de morir. Aún más triste, la familia dijo que su muerte se produce en Navidad y días antes de que cumpliera 23 años.

Taylor le dijo a su familia que llamó al 911 y que estaba esperando a los socorristas, que no pudieron llegar a ella.

"Siento que todos los que intentaron llegar a ella se quedaron atascados. El departamento de bomberos, la policía, todos se quedaron atascados", dijo la hermana de Taylor, Tomeshia Brown, a WSOC.

Taylor también les dijo en un chat grupal que la nieve se estaba acumulando rápidamente y compartió imágenes de video de la nieve que cubría las ventanas de su automóvil, dijo la familia.

Ella le dijo a su familia que estaba asustada.

Wanda Brown Steele, la madre de Taylor, dijo que cree que Taylor murió de envenenamiento por monóxido de carbono porque su automóvil estaba prendido mientras la nieve seguía cayendo, lo que bloqueo el tubo de escape.

Steele dijo que su hija había planeado dormir durante la tormenta y luego caminar a casa.

El ejecutivo del condado de Erie de Nueva York, Mark Poloncarz, dijo que algunas personas murieron cuando los servicios de emergencia experimentaron demoras relacionadas con la tormenta mientras intentaban llegar a quienes quedaron varados en medio de temperaturas gélidas.

