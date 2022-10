Arrestan a sospechoso acusado de 6 homicidios en California

STOCKTON, Calif. -- Un sospechoso vinculado a seis homicidios en California ha sido arrestado, dijeron las autoridades.

El jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden, el administrador de la ciudad, Harry Black, y el alcalde, Kevin Lincoln, hicieron el anuncio en una conferencia de prensa sobre la investigación de la serie de homicidios.

La policía dice que Wesley Brownlee, de 43 años, fue arrestado mientras conducía a las 2 a.m. el sábado. Él es el principal sospechoso de seis tiroteos fatales, incluido el de un hombre de Oakland. Una séptima víctima sobrevivió.

McFadden cree que Brownlee se estaba preparando para matar nuevamente.

"Estaba en una misión para matar. Estaba cazando", dijo McFadden. "Cuando los agentes se pusieron en contacto con él, vestía ropa oscura y llevaba una máscara alrededor del cuello. También estaba armado con un arma de fuego cuando lo detuvieron. Estamos seguros de que detuvimos otro asesinato".

La policía de Stockton dice que las pruebas balísticas vincularon al sospechoso con los siete tiroteos. Cinco de los tiroteos ocurrieron después del 8 de julio.

Mcfadden dice que las pistas que recibieron de la comunidad ayudaron a determinar dónde vivía Brownlee. Brownlee es residente de Stockton y vive cerca de una de las escenas del crimen.

"Aunque no hay palabras que podamos decir para traer de vuelta a los seres queridos perdidos, lo menos que podemos hacer es hacer nuestra parte para ayudar a que se haga justicia", dijo el alcalde de Stockton, Kevin Lincoln.

Los investigadores están tratando de determinar si el arma que encontraron cuando arrestaron a Brownlee es la misma que se usó en los otros tiroteos. Ellos dicen que Brownlee tiene un pasado criminal, pero no dieron más detalles.

Aún se desconoce el motivo de los asesinatos. Ahora depende de la oficina del fiscal del distrito de San Joaquín los cargos apropiados.

La oficina del fiscal dice que anunciarán los cargos después de que Brownlee sea procesado el martes.

