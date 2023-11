Biden y Xi se reunirán en California; abordarán comercio, Taiwán y relación EEUU-China

No se espera que la reunión Biden-Xi genere anuncios importantes y las diferencias entre las dos potencias ciertamente no se resolverán.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el viceprimer ministro chino He Lifeng se reunieron el jueves en San Francisco, el más reciente de una serie de encuentros de alto nivel entre las naciones en los últimos meses destinados a aliviar las tensiones. Yellen y He continuarán las conversaciones el viernes.

