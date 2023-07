Una ola de calor dispara las temperaturas en suroeste de EEUU, amenaza con incendios en California

Se esperaba que la mayoría de máximas durante el día superase los 37.7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) y las zonas desérticas podrían alcanzar los 48.8 C (120 F). No habría mucho alivio por las noches, cuando las temperaturas podrían mantenerse por encima de los 26.6 C (en torno a 80 F). Había un aviso por calor hasta el domingo para la zona interior de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

