California aprueba placas digitales para todos los vehículos

SAN FRANCISCO -- Se ha visto placas para autos de papel y metal, pero pronto se verán placas digitales en las carreteras de California.

California está entrando en el siglo 21 al aprobar el proyecto de ley AB 984 sobre placas digitales para vehículos de motorizados.

Unos 175,000 conductores ya han utilizado las placas digitales como parte de un programa piloto desde 2018.

Pero ahora, la asambleísta Lori Wilson es la coautora de AB 984 que se convertirá en ley permitiendo a más de 27 millones de conductores en unirse a los estados de Michigan y Arizona para obtener placas digitales para sus vehículos.

Aquellos que apoyan el proyecto de ley dicen que se trata de hacerles la vida más fácil a los conductores.

Las placas "RPlates" de la compañía Reviver, con sede en California, permite la personalización y renovación del registro sin tener que ir al DMV.

Las placas digitales también tienen medidas de seguridad. Pueden proyectar diferentes mensajes en diferentes situaciones de emergencia, por ejemplo, si el auto es robado o si hay una alerta Amber en el área.

Las placas también tienen tecnología de rastreo integrada para ayudar a encontrar los autos robados, pero eso plantea cuestiones de privacidad. ¿Podrían ser rastreados erróneamente o incluso pirateados?

Wilson dice que las funciones de rastreo pueden desactivarse en autos de propiedad privada y que el proyecto de ley permite una revisión regular de las medidas de seguridad.

Las placas operadas por batería se pueden obtener con pagos mensuales de $19.95 dólares por mes o pagos anuales de $215.40 para un contrato de cuatro años.

Las baterías cableadas cuestan $24.95 por 48 meses y $275.40 si se paga anualmente para vehículos comerciales.

