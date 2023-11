Cerveceros buscan contrarrestar efecto del cambio climático sobre la materia prima

La periodista de The Associated Press Dee-Ann Durbin contribuyó desde Detroit. Walling informó desde Chicago.

Molson Coors y Anheuser Busch, las dos empresas cerveceras más grandes de Estados Unidos, publican informes ambientales anuales que prometen compromisos para obtener lúpulo y cebada de manera sustentable y reducir el uso de agua, pero ninguna de las dos empresas respondió a una solicitud de The Associated Press para comentar sobre los detalles de esos esfuerzos.

Pero no siempre ha habido un consenso absoluto sobre el potencial de la cebada de invierno. Smith contó una historia sobre su predecesor, quien durante mucho tiempo se dedicó a la mejora de la cebada de primavera. Otro científico -Patrick Hayes, profesor de la Universidad Estatal de Oregon-, le describía sus esperanzas para el futuro de la cebada de invierno. El predecesor de Smith escribió en una tarjeta de presentación: "Eso no se puede hacer", refiriéndose a su firme creencia de que la cebada de invierno sencillamente no valía la pena.

"Si no actuamos, también vamos a perder cosas que consideramos que no son, por ejemplo, sensibles o están relacionadas con el cambio climático. Como la cerveza", dijo.

