A medida que el planeta se calienta podrían aumentar las enfermedades infecciosas: científicos

NOTA DEL EDITOR: Este reportaje es parte de una colaboración entre The Associated Press y Grist para explorar la intersección del cambio climático y las enfermedades infecciosas.

Estos cambios no ocurren en el vacío. La deforestación, la minería, la agricultura y la expansión urbana están acabando con las restantes zonas silvestres del mundo, lo que contribuye a una pérdida de biodiversidad que se produce a un ritmo no visto en la historia humana.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.