'Canelo' Álvarez volverá a pelear en su país tras 12 años

ARCHIVO - Canelo Álvarez festeja tras su victoria ante Gennady Golovkin en la pelea por el título super mediano, el sábado 17 de septiembre de 2022. (AP Foto/John Locher) AP

CIUDAD DE MÉXICO -- Después de 12 años, Saúl "Canelo" Álvarez volverá a pelear en su país. El campeón mexicano anunció en sus redes sociales que en mayo próximo defenderá sus coronas de peso super mediano de los cuatro organismos más importantes del mundo. Álvarez, de 32 años, no combate en México desde el 26 de noviembre del 2011 cuando realizó una pelea en la Plaza de Toros México, en la capital del país, para defender el campeonato mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo. "Estoy listo para para regresa casa a defender mis títulos en el lugar donde nací y comenzó mi historia con la gente que siempre me ha apoyado en mayo de este año pelearé por Jalisco para defender la grandeza de esta tierra", dijo Álvarez en el video difundido en sus redes sociales oficiales. El "Canelo", considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, nació en Guadalajara, Jalisco, ciudad en el occidente mexicano que celebra dos siglos de su fundación. "Son dos siglos de lucha escrita por hombres y mujeres", dijo el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter. "Queremos honrar el pasado con quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente". Aunque Álvarez no dio una fecha específica para la función, usualmente realiza peleas el fin de semana más cercano al 5 de mayo, una fecha en México en la que se celebra el triunfo del ejército mexicano durante una invasión francesa. El astro mexicano actualmente es el campeón reinante en la división de peso super mediano del CMB, AMB, FIB y OMB. Álvarez tuvo su más reciente pelea en septiembre pasado cuando se impuso sobre Gennady Golovkin, en el último combate de su trilogía ante el kazajo. Tampoco se anunció el rival ni la sede de la pelea. En 2011, antes de pelear en la Plaza México, Álvarez combatió en la Arena VFG que se localiza en los suburbios de Guadalajara. Esa ciudad también cuenta con los estadios de fútbol Jalisco y Akron, sedes de los equipos Atlas y Chivas, respectivamente.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.