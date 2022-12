Apagón en Carolina del Norte fue por ataque intencional a subestaciones

CARTHAGE, N.C. -- Dos subestaciones eléctricas de un condado de Carolina del Norte resultaron dañadas por disparos en lo que está siendo investigado como un delito penal, provocando daños que podrían requerir días en ser reparados y dejando a decenas de miles de personas sin luz, informaron las autoridades el domingo. En respuesta a los apagones, que comenzaron poco después de las 7 de la noche del sábado en distintos puntos del condado Moore, las autoridades anunciaron un estado de emergencia que incluyó un toque de queda desde las 9 de la noche del domingo hasta las 5 de la mañana del lunes. Además, las escuelas del condado permanecerán cerradas el lunes. "Un ataque como este contra infraestructura crucial es un delito grave e intencional, y espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo y lleven a los responsables ante la justicia", tuiteó el gobernador Roy Cooper. El jefe policial del condado Moore, Ronnie Fields, dijo el domingo en conferencia de prensa que las autoridades aún no determinan los motivos. Señaló que alguien se detuvo y "abrió fuego contra la subestación, y lo mismo ocurrió con la otra". "Ningún grupo ha dado la cara para reconocer o aceptar su responsabilidad", comentó Fields. "Estamos analizando todas las posibilidades". El jefe de policía destacó que el FBI colabora con investigadores estatales para determinar quién fue el autor. También aseguró que se trató de "algo focalizado". "No fue aleatorio", indicó. Fields dijo que las fuerzas policiales están brindando seguridad a las subestaciones y negocios durante la noche. "Esta noche tendremos elementos trabajando las 24 horas del día", comentó Fields. Aproximadamente 36,000 clientes en el condado continuaban sin luz el domingo por la tarde, según el sitio web poweroutage.us. Con pronósticos de bajas temperaturas para la noche del domingo, el condado también instaló un albergue en un complejo deportivo en Carthage. El portavoz de Duke Energy, Jeff Brooks, indicó que varias piezas de equipo resultaron dañadas y tendrán que ser reemplazadas. Dijo que, aunque la compañía intenta reanudar el servicio lo más pronto posible, él les advirtió a los clientes sobre la posibilidad de que los apagones se prolonguen durante días. "Tenemos frente a nosotros una reparación bastante sofisticada de equipo bastante grande, así que queremos que los residentes de la localidad estén preparados para el hecho de que será una reparación de varios días para muchos de los clientes, posiblemente hasta el jueves", comentó Brooks en la conferencia de prensa. El superintendente escolar del condado, doctor Tim Locklear, anunció que las clases del lunes fueron canceladas. "A partir de este momento, analizaremos la situación día a día para tomar esas decisiones", indicó Locklear. El diario The Pilot en Southern Pines informó que uno de sus reporteros vio que la puerta de una de las subestaciones había sufrido daños y yacía sobre un camino de acceso. "Era evidente que un poste que sostenía la puerta había sido cortado a la altura del piso. La infraestructura de la subestación resultó gravemente dañada", reportó el diario. El condado de unos 100,000 habitantes se ubica aproximadamente a una hora en coche al suroeste de Raleigh y es conocido por sus clubes de golf en Pinehurst y otras comunidades. ------ Would you like to read this story in English? Click here

