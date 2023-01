Iglesia de Carolina del Norte pierde $800,000 dólares en robo cibernético

ELKIN, Carolina del Norte -- Los líderes de una iglesia en Carolina del Norte indicaron que ciberdelincuentes robaron casi $800,000 dólares que la congregación tardó años en recaudar para construir un nuevo santuario que debía terminarse en unos meses. El robo ocurrió en noviembre cuando la iglesia bautista Elkin Valley recibió un correo electrónico que suplantaba otro mensaje del constructor del santuario con instrucciones de pago, reportaron medios de comunicación. Los correos electrónicos se enviaron uno tras otro un viernes, según la iglesia. Al siguiente lunes, un representante de la iglesia respondió el email falso. "Seguimos esas instrucciones, sin saber, y pagamos la cuenta", dijo Johnny Blevins, pastor de la iglesia, al periódico The Elkin Tribune. "No fue sino hasta varios días después que nos contactó (el constructor) para que pagáramos la factura y dijimos, 'sí pagamos la factura". El incidente se reportó a la policía de Elkin, dijo Blevins, que canalizó el caso al FBI. El buró "está trabajando para intentar recuperar los fondos a través de su equipo de recuperación de bienes", dijo la vocera del FBI en Charlotte, Shelley Lynch, al periódico Winston-Salem Journal. Mientras tanto, la iglesia continúa con su proyecto con un préstamo, escribió Blevins en una publicación en línea que solicita donativos para el santuario. A la iglesia le quedó chico su santuario previo y ahora se reúne en su gimnasio con varios servicios el domingo para darle cupo a todos los asistentes.

