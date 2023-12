Chargers despiden al entrenador Brandon Staley y al gerente Tom Telesco tras vergonzosa derrota

By JOE REEDY Friday, December 15, 2023 5:59PM







El entrenador de los Chargers de Los Ángeles Brandon Staley parado en la banda durante el encuentro ante los Raiders de Las Vegas, 14 de diciembre del 2023. (AP Foto/David Becker) AP - AP

LOS ANGELES -- Los Chargers de Los Ángeles despidieron al entrenador Brandon Staley y al gerente general Tom Telesco el viernes tras una de las peores derrotas en la historia de la franquicia. Los Chargers alcanzaron la postemporada la campaña anterior, pero este año ha sido una decepción con marca de 5-0 y derrotas en cinco de sus últimos seis duelos para caer al último sitio de la División Oeste de la Conferencia Americana al perder el jueves 63-21 ante los Raiders de Las Vegas. Fue la mayor cantidad de puntos que ha permitido la franquicia en su historia y el margen de 42 puntos, el tercer peor. Staley -quien tuvo marca de 24-25 con el equipo- es el tercer entrenador despedido esta campaña junto a Josh McDaniels con los Raiders y Frank Reich con los Panthers. Es la primera vez desde 1998 que los Chargers cambian de entrenador a mitad de temporada. Telesco había sido el gerente general desde el 2013 y el equipo sólo disputó una vez la postemporada en su gestión que tuvo marca de 86-95. Cuando los Chargers se fueron abajo 42-0 en el segundo periodo, algunos pensaban que el cambio debió ocurrir la medio tiempo. "Brandon Staley. Odio decirlo por que nunca quieres pedir que alguien pierda su trabajo, pero deberían despedirlo. Deberían hacer historia. Lo deberían despedir al medio tiempo", dijo el analista de Amazon Prime Video Richard Sherman. "Tenemos un Uber X afuera y te ayudaremos a irte debido a que en este momento, nunca he visto un equipo que ha salido con tanta falta de inspiración". Mientras que Staley tenía confianza en su posición anteriormente, la vergonzosa derrota del jueves lo dejó cuestionando su futuro. Dijo "no lo sé" cuando le preguntaron si seguiría al frente de los Chargers el viernes.

