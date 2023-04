Chile propone corredor tras emergencia migratoria de Perú

El periodista de The Associated Press, Franklin Briceño, contribuyó desde Lima, Perú, a este despacho.

Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan abandonar Chile, atravesar Perú y seguir camino hacia su país, pero no pueden salir del territorio chileno pues Perú no permite su ingreso al carecer de documentos. Desde la Cámara de Diputados chilena, el presidente Vlado Mirosevic, propuso el jueves la creación de un corredor humanitario para facilitar un regreso seguro y ordenado.

