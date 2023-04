Aumentar el 'colesterol bueno' no es tan efectivo para reducir riesgo de infarto en afroamericanos

Una investigación en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los niveles más altos de colesterol bueno no redujeron el riesgo de ataques cardíacos en los afroamericanos. (Este informe está en inglés)

This article can be read in English

LOS ANGELES (KABC) -- Marcus Wright siempre ha sido muy activo, pero cuando tenía 27 años sintió una presión en el pecho y se condujo él mismo al hospital.

" [ El médico ] me dijo: "Estás teniendo un ataque al corazón'", dijo Wright, ahora de 41 años. "Le dije que dejara de jugar... y me dijo: 'No, estás teniendo un infarto y tenemos que admitirte al hospital".

Resultó que Wright tiene una rara mutación genética que afecta a su lipoproteína de alta densidad (HDL), el llamado "colesterol bueno" que limpia la grasa de las arterias.

"Esta mutación genética específica que tiene resultó en un colesterol bueno no funcional", dijo la doctora Sara Koenig, del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. "Así que, aunque estaba ahí, no estaba haciendo su trabajo".

Casi dos de cada cinco personas en los Estados Unidos tienen el colesterol alto. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se consideran el "colesterol malo" y se suele pensar que tener altos niveles de "colesterol bueno" en comparación al "malo" puede proteger contra las enfermedades cardiacas. Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que ese podría no ser el caso para todos.

Aunque la condición de Wright es rara, se une a la investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, que descubrió que niveles más altos de colesterol bueno no reducían el riesgo de infarto en los afroamericanos.

Los investigadores destacaron que reducir el colesterol malo debería ser más importante en este grupo que aumentar el colesterol bueno.

Mientras tanto, Koenig y sus colegas están examinando cientos de medicamentos existentes para ver si alguno podría ayudar a las personas con la mutación genética específica de Wright. Se trata de una investigación que podría ayudar a los científicos a comprender mejor el papel del colesterol bueno.

Dado que los afroamericanos son más propensos a sufrir infartos debido al colesterol alto, los médicos dicen que, además de esforzarse por reducir el colesterol malo, hay que prestar mucha atención a otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.