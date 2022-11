Accidente aéreo en Colombia deja al menos 8 muertos

Bomberos trabajan en el lugar del accidente de una avioneta que cayó sobre casas en una zona residencial de Medellín, Colombia, el lunes 21 de noviembre de 2022. AP

BOGOTÁ -- Una avioneta se accidentó el lunes en la ciudad colombiana de Medellín dejando al menos ocho personas muertas, seis pasajeros y dos tripulantes. La aeronave cayó a tierra después del despegue en el barrio Belén Rosales, detalló la Aeronáutica Civil en un comunicado. Las autoridades no han aclarado si en la aeronave había más pasajeros. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó en su cuenta de Twitter que miembros del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y bomberos están en el lugar "atendiendo la emergencia", que los cuerpos de las víctimas ya fueron identificados y que seis edificios fueron impactados por la avioneta, "que se partió en tres partes". Agregó que al momento del despegue la aeronave "muestra una falla en un motor. El piloto lamentablemente no alcanza a mantener el avión en vuelo y colisiona en este sector". La Aeronáutica inició una investigación para determinar las causas del accidente de la avioneta matrícula HK 5121 que cubría la ruta Medellín, al centro del país, con Chocó, al oeste. En fotografías obtenidas por The Associated Press se observa a bomberos trabajando entre escombros calcinados. Entre las víctimas se encuentra el dueño de la compañía dueña de la aeronave, Nicolás Jiménez, indicó la alcaldía local.

