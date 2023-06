Un mes después sigue búsqueda de niños que sobrevivieron a accidente aéreo en Colombia

Los comandos tienen la certeza de que la última huella que encontraron es de la pequeña de 13 años. Lo saben porque compararon el tamaño de la pisada con la bota de uno de los soldados que participa en la operación. Pensaron que los niños estarían cerca, pero no han podido encontrarlos. "A 20 metros uno no ve nada. Si hay algo más después de esa distancia no lo va a ver, así pase 100 veces", explicó el general Sánchez.

"Los comandos tienen que protegerse no solamente de la lluvia, que son 16 horas al día mojados, sino también de los animales y de las enfermedades que hay en la selva. Animales salvajes como los jaguares o tigrillos, serpientes venenosas, plantas venenosas, pero también el mosquito de la Leishmaniasis, que produce una fiebre que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte", explicó el general Sánchez.

"Encontramos elementos que son muy complejos de encontrar en la selva. Por ejemplo, la tapa de un biberón. ¿Si hemos encontrado eso, por qué no encontramos el resto? Porque los niños están en movimiento. No es como encontrar una aguja en un pajar, es como encontrar una diminuta pulga en un inmenso tapete que se mueve en direcciones impredecibles", explicó Sánchez.

"Tenemos 100% de expectativa de encontrarlos con vida", dijo el jueves a The Associated Press el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), el general Pedro Sánchez.

