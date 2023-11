Colombia inicia esterilización de hipopótamos que fueron de Pablo Escobar

Los hipopótamos -originarios de África- no tienen un depredador natural en Colombia, por lo que su reproducción es constante. Se estima que actualmente hay 169 hipopótamos, especialmente en la cuenca del río Magdalena, y que de no tomar medidas de control la población podría ser de 1,000 individuos en 2035.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.