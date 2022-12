Incendio al norte de Colombia deja al menos un muerto

Un contenedor de almacenamiento de gasolina se quema en Bravo Petroleum en Barranquilla, Colombia, el miércoles 21 de diciembre de 2022. (AP Foto/José Torres) AP

BUCARAMANGA, Colombia -- Un incendio cobró la vida de al menos un bombero que atendía la emergencia registrada la madrugada del miércoles en la empresa Bravo Petroleum al norte de Colombia, informaron las autoridades locales. Las autoridades no dieron detalles sobre las causas del incendio en la empresa de Barranquilla dedicada a prestar servicios logísticos al sector de los hidrocarburos, que incluyen almacenamiento y transporte de combustibles. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia envió un mensaje de condolencias a la familia del fallecido sargento Javier Enrique Solano Ruiz. Al confirmar a la prensa el deceso del bombero, la secretaria de Gobierno local, Jeniffer Villarreal, aseguró que se trata de un incendio "de grandes proporciones" y que en el lugar trabajan con la ayuda de nueve máquinas de bomberos y la Armada Nacional desde el río Magdalena, afluente que pasa frente a la empresa. El acceso al sector industrial donde ocurrió el incendio fue cerrado de manera preventiva y la compañía de acueductos informó en un comunicado que se detectó un derrame de combustible en el río Magdalena "por la saturación de los diques de contención". Además, se suspendió de manera preventiva la captación de agua, lo que afectará el suministro de algunos sectores del municipio vecino de Puerto Colombia.

