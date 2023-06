Parientes se disputan la custodia de niños que sobrevivieron a accidente en selva de Colombia

"Dios no lo quiera que la mayor parte de los adolescentes se vean en una situación así, pero es evidente que ella logró mantener la calma y dilucidar qué había que hacer", comentó Sege. "Es algo realmente importante de recordar. Los niños, a medida que crecen, necesitan recordar no sólo la tragedia, sino cómo mantuvieron a la bebé con vida".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.