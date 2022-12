Recomiendan cargos penales contra Donald Trump por asalto al Capitolio

El comité legislativo encargado de investigar la violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos instó el lunes al Departamento de Justicia presentar cargos penales contra Donald Trump. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- El comité legislativo encargado de investigar la violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 instó el lunes al Departamento de Justicia presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump y sus aliados, al concluir su investigación con lo que los legisladores han llamado una "hoja de ruta hacia la justicia". Al culminar una de las pesquisas del Congreso más exhaustivas y agresivas que se recuerden, los siete demócratas y dos republicanos del panel recomendaron cargos penales contra Trump y aquellos que lo ayudaron a lanzar una campaña de presión multifacética para tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020. El panel también dio a conocer un extenso resumen de su informe final, con hallazgos de que Trump participó en una "conspiración múltiple" para anular las elecciones. El comité alegó las violaciones a cuatro estatutos penales por parte de Trump, cometidas antes de los disturbios y durante la insurrección misma, y recomendó al Departamento de Justicia enjuiciar al expresidente. Los cargos recomendados por el comité son conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para hacer una declaración falsa y ayudar a una insurrección. Si bien una remisión penal es más que nada simbólica, dado que el Departamento de Justicia es quien decide finalmente si se enjuicia a Trump o a otros, es un final concluyente para una investigación que desde el principio tuvo un enfoque casi singular. El legislador Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, afirmó que el sistema de justicia penal puede ejercer rendición de cuentas, y agregó: "Confiamos plenamente en que el trabajo de este comité ayudará a proporcionar una hoja de ruta hacia la justicia". Thompson dijo que Trump "mermó la fe" que tiene la población cuando vota en una democracia. "Él perdió las elecciones de 2020 y lo sabía", subrayó Thompson. "Pero eligió tratar de permanecer en el cargo por medio de un esquema de varias partes para anular los resultados y bloquear el traspaso de poder". El comité también aprobó con nueve votos a favor y cero en contra su informe final, que incluirá hallazgos, transcripciones de entrevistas y recomendaciones legislativas. El resumen de 154 páginas del informe, difundido al final de la audiencia, reveló que Trump participó en una "conspiración múltiple" para anular la elección, diseminando deliberadamente acusaciones falsas de fraude electoral, presionando al Congreso, al Departamento de Justicia y a su vicepresidente a fin de unir sus esfuerzos para subvertir los resultados de la elección y poder mantenerse en el poder y luego durante horas negarse a pedir a sus partidarios que se alejaran del Capitolio el 6 de enero. ------ Would you like to read this story in English? Click here

