Cómo se aplican las leyes internacionales de guerra y por qué Hamas e Israel las habrían infringido

La periodista de The Associated Press Elaine Ganley en París contribuyó a este despacho.

La CPI, con sede en Holanda, está facultada para procesar a funcionarios de un país por violaciones de derechos humanos y ordenar indemnizaciones para las víctimas. Pero algunos países -entre ellos Estados Unidos, Rusia e Israel- no reconocen la jurisdicción del tribunal, y la CPI no dispone de una fuerza policial para ejecutar órdenes de arresto.

