La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos

El delantero argentino Julián Álvarez del Manchester City exhibe su medalla de campeón mundial previo al partido contra Everton en la Liga Premier, el 31 de diciembre de 2022. AP

BUENOS AIRES -- La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos a mediados de ese año y contará con seis selecciones de la CONCACAF como invitadas. La CONMEBOL, entidad que reúne a las diez federaciones del fútbol de Sudamérica, confirmó el viernes la sede de la próxima edición del certamen continental de selecciones tras la firma de un acuerdo de colaboración estratégica con su par de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El convenio también incluye la participación conjunta en otras competiciones de selecciones nacionales femeninas y un nuevo torneo de clubes. La sede de la próxima Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, estaba vacante desde que Ecuador renunció a la organización que le correspondía, según la rotación de los diez países que integran la CONMEBOL. El país sudamericano adujo problemas DE inseguridad. Al mismo tiempo, Estados Unidos, México y Canadá - co-anfitriones del Mundial 2026 - tienen especial interés de jugar contra selecciones de otras confederaciones para mantenerse competitivos, ya que no disputarán eliminatorias. Las seis selecciones de la CONCACAF invitadas a la próxima Copa América se clasificarán a través de la Liga de Naciones 2023-24. No se precisó la fecha de la disputa de la Copa América, pero CONMEBOL adelantó que se desarrollará durante el verano del hemisferio norte. Lo previsible es que se dispute entre junio y julio de 2024, casi al unísono con el Campeonato Europeo. Ambos torneos evitarían coincidir con los Juegos Olímpicos de París que comenzarán de julio de 2024. El anuncio de las dos confederaciones americanas se produce cuando transcurren las negociaciones para el calendario internacional que cubrirá la próxima década. Estados Unidos organizó en 2016 la edición centenario de la Copa América, que ganó Chile tras vencer en la final a Argentina por penales. En 2024, Argentina defenderá el título obtenido en el torneo jugado en Brasil 2021 y lo hará además como el más reciente campeón mundial. No está claro si su capitán Lionel Messi participará en el certamen continental, pero el astro indicó tras la obtención del máximo trofeo en Qatar que quiere disfrutar de jugar en la selección de su país "como campeón del mundo". "La CONMEBOL y la CONCACAF están unidas por lazos históricos y afectivos. Pero nos une sobre todo la pasión, característica de toda América, por el fútbol y el deporte", destacó el presidente de la entidad sudamericana, Alejandro Domínguez. Como parte de esta nueva alianza CONMEBOL-CONCACAF, se organizará un nuevo torneo de clubes en el que participarán los dos mejores equipos en las competiciones de cada confederación. La primera edición sería en 2024. En tanto que las cuatro mejores selecciones femeninas de Sudamérica -Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, de acuerdo a su ubicación en la última Copa América - participarán de la Copa Oro CONCACAF 2024, que también organizará Estados Unidos, según el convenio. "Esta asociación es para apoyar el crecimiento continuo del fútbol masculino y femenino... y realmente será de beneficio mutuo para ambas Confederaciones", valoró Victor Montagliani, presidente de CONCACAF.

