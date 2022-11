FIFA indaga cánticos discriminatorios de afición de Ecuador durante el Mundial

Aficionados de Ecuador durante el encuentro del Grupo A de la Copa Mundial ante Qatar en el Estadio Al Bayt el domingo 20 de noviembre del 2022. AP

DOHA, Qatar -- La FIFA abrió el martes el primer caso disciplinario de la Copa Mundial tras los supuestos canticos discriminatorios que corearon los aficionados de Ecuador en el primer encuentro del torneo. FIFA indicó que las acusaciones se deben a "los cánticos" durante el encuentro ante Qatar el domingo y citó una sección del código de disciplina que se refiere a instancias de discriminación. Los cánticos supuestamente estuvieron dirigidos a Chile, que presentó una causa legal antes de la Copa Mundial para intentar quedarse con el boleto de Ecuador. La FIFA no dio una fecha para dar una resolución sobre el caso contra la Federación de Fútbol de Ecuador, que es responsable del compartimiento de los aficionados durante los encuentros. Los seguidores de Ecuador también atrajeron atención global por cantar "Queremos cerveza" durante la victoria del equipo 2-0 en el Estadio Al Bayt. Esto fue en referencia a la prohibición de la venta de cerveza con alcohol en los estadios por parte de los organizadores de Qatar y la FIFA.

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.