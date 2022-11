Manos de Memo Ochoa salvan a México ante Polonia en la Copa Mundial 2022

El arquero de México Guillermo Ochoa ataja el penal ejecutado por el polaco Robert Lewandowski en el partido del Mundial, el martes 22 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar. AP

DOHA -- Otra vez, el arquero Guillermo Ochoa se puso la capa de salvador al detenerle un penal a Robert Lewandowski y México rescató un empate 0-0 ante Polonia en su debut en el Mundial de Qatar. Ochoa, en su quinta Copa del Mundo, desvió el tiro al astro del Barcelona a los 56 minutos para rescatar un valioso punto para el Tri, que no ha perdido en un estreno mundialista desde Estados Unidos 1994. Y todo fue gracias al arquero de 37 años, el mismo que en Brasil 2014 fue sensación global con una actuación de seis atajadas - todas de antología - ante el seleccionado anfitriona, incluida una a Neymar con un espectacular lance. Sin contar tandas de penal, Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en detener un disparo desde los once pasos en mundiales desde 1966. "Cuando necesitamos a 'Memo' siempre aparece, ya sea en selección o en América. Estamos agradecidos con él", dijo el zaguero Jorge Sánchez. "Fue el héroe. Si no ataja el penal, nos vamos un gol abajo y quizá ahora no estaríamos tranquilos". Lewandowski, de 34 años y goleador histórico de la selección polaca, sigue sin poder marcar en una Copa Mundial. Luego de la primera fecha en el Grupo C, mexicanos y polacos escotan a la sorprendente Arabia Saudí, líder tras vencer 2-1 a Argentina a primera hora. "Es un resultado agridulce porque propusimos el fútbol, pero estamos tranquilos por cómo se hicieron las cosas y ahora hay que sumar como sea el próximo partido", dijo el volante Carlos Rodríguez. Ahora, México procurará seguir en liza cuando el sábado enfrente a Argentina por la segunda fecha, mientras que Polonia chocará con los saudíes. "Son un rival de respeto, va a ser un partido cerrado en el que los detalles van a marcar el rumbo del partido", apunto el delantero Alexis Vega sobre enfrentar a Argentina. "Hay que salir concentrados ante ellos que perdieron y van a salir a ganar sí o sí, como nosotros". México no cae en su primer desafío de un Mundial desde Estados Unidos 1994 cuando fue superado 1-0 por Noruega. Desde entonces, el Tri se ha clasificado ininterrumpidamente a los octavos de final en todos los mundiales, algo que sólo Brasil ha logrado. A diferencia de los brasileños, que se consagraron en las citas de 1994 y 2002, los mexicanos no han pasado de los octavos de final - su techo histórico al alcanzar los cuartos de final como anfitrión en 1970 y 1986. México tomó el protagonismo del partido ante la complacencia de los polacos que se replegaron para recurrir al contragolpe, pero el equipo del técnico argentino Martino apenas tuvo un remate a puerta, el de Jorge Sánchez desde la banda derecha a los 44. Polonia, que había llegado poco, pudo adelantarse a los 56, cuando Héctor Moreno derribó dentro del área a Lewandowski para un penal que fue confirmado por el VAR. El ariete del Barcelona cobró suave al costado izquierdo de Ochoa, quien recostado repelió. La afición mexicana que fue mayoría en las gradas del estadio 974 despertó con la atajada y comenzó a corear el gritos de "Sí se puede, sí se puede". Los mexicanos reaccionaron sobre el campo y tocaron puerta a los 63 con un disparo de Luis Chávez que fue desviado con apuros por el arquero Wojciech Szczesny. Después de eso, Martino mandó al campo a Raúl Jiménez buscando capitalizar algún centro desde las bandas. Pero el 0-0 se mantuvo inamovible.

